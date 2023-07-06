Лукашенко пообещал раскрыть местонахождение лагерей ЧВК «Вагнер» при одном условии

Белорусский президент Александр Лукашенко пообещал раскрыть местонахождение в республике лагерей размещения членов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» при выполнении одного условия. Его слова приводит Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе Лукашенко.

«Вы показываете нам французский легион. Их размещение. Мы вам Вагнера», — заявил глава белорусского государства.

В марте боец 20-й армии ЗВО рассказал, что группу иностранных наемников из состава французского иностранного легиона, согласно предварительным данным, удалось уничтожить военным Западного военного округа на Кременском участке в Донбассе.

Позднее Лукашенко заявил во время встречи с представителями иностранных и белорусских СМИ, что страна рассчитывает на победу России в украинском конфликте.