Турция заявила о работе с РФ и Украиной над продлением зерновой сделки

Турция работает с Россией и Украиной над продлением зерновой сделки. Об этом заявил турецкий посол в Италии Омер Гюджюк, передает ТАСС.

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«Мы работаем с обеими сторонами, посмотрим, сможем ли мы что-то сделать. [Данный вопрос] сейчас обсуждается», — рассказал дипломат, подчеркнув важность реализации меморандума РФ и ООН для обеспечения продовольственной безопасности.

Ранее генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспан запланировала визит в Россию до истечения зерновой сделки 17 июля.

«Мы рассмотрим возможность поездки в Москву в оставшиеся дни, но она пока не подтверждена», — заявила она.