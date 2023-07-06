Пока вы не уснули: Госдума о возможности мобилизации и объяснение ослабления курса рубля

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В Госдуме высказались о возможности мобилизации

На данный момент военнослужащие срочной армии не направляются в зону украинского конфликта. Исходя из оперативных сводок также можно сделать вывод о том, что в полной или частичной мобилизации сегодня нет необходимости. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

Набиуллина объяснила ослабление курса рубля

Нынешнее ослабление курса рубля связано с внешней торговлей, при этом плавающий курс является благом для экономики и позволяет ей адаптироваться. Об этом на Финансовом конгрессе Банка России заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, пишет ТАСС.

Сегодня утром курс евро на Мосбирже поднялся до 101 рубля впервые с 29 марта 2022 года. Курс доллара превысил отметку в 93 рубля.

Лукашенко раскрыл местонахождение бойцов ЧВК «Вагнер» и Пригожина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российского бизнесмена, основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина на территории республики в данный момент нет. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, бойцы частной военной компании «Вагнер» находятся в своих постоянных лагерях.

СМИ: Зеленский встретится с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский перед саммитом НАТО встретится с Реджепом Эрдоганом в Стамбуле, пишет турецкая Sabah, сообщает РИА Новости.

Как уточняется, встреча состоится 7 июля во время визита украинского лидера в Турцию. Она пройдет перед истечением соглашения о зерновом коридоре 17 июля.

Российским АЗС предрекли проблемы из-за роста цен на бензин

Растущие биржевые цены на бензин в России могут привести к увеличению убытков местных АЗС. Такие проблемы в беседе с газетой «Коммерсантъ» предрекли источники.

Отмечается, что заправки не повышают розничные цены такими же темпами, как растет закупочная стоимость топлива. Однако в текущей ситуации им придется ускоренно поднимать цены, чтобы не терять прибыль. Так, «Петромаркет» оценил, что выручка АЗС за вычетом расходов от торговли Аи-92 и Аи-95 составляет минус два и три рубля за литр топлива соответственно.

В Госдуме заявили о необходимости вернуть базу ВМФ России во Вьетнам

России необходимо восстановить прежние военные позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, этому, в частности, будет способствовать восстановление морской базы России во вьетнамском Камране.

Роман Костомаров выписался из больницы

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров 6 июля сообщил, что его выписали из больницы. Костомаров опубликовал видео, на котором он прощается с врачами.

«Позади 175 дней… Впереди вся жизнь… Благодаря этим людям я жив. К сожалению многое я потерял в этой совместной борьбе со смертью. Но по другому было никак», - так он подписал ролик (орфография и пунктуация автора сохранены).

Актера Павла Баршака избили в Москве

Российского актера и звезду фильма Алексея Учителя «Прогулка» Павла Баршака избили в Москве. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, на 42-летнего артиста напали неизвестные в районе Нагорной улицы. Актер получил травму головы и был доставлен в медицинское учреждение. О его состоянии после нападения неизвестно.

Зафиксирован самый жаркий месяц в истории

Июнь 2023 года оказался самым жарким месяцем за всю историю наблюдений с 1991 года, Евросоюза по изменению климата Copernicus (C3S).

Температура с 1991-го по 2020 год поднималась на 0,5 градуса выше среднего. Предыдущий рекорд в Европе был зафиксирован в июне 2019 года. Рекордные температуры в этом месяце наблюдалась в странах северо-запада Европы.

У ввезенных из Киргизии и Китая машин могут аннулировать учет

В интернете автолюбители активно обсуждают информацию о том, что тысячи машин, ввезенных в Россию по параллельному импорту из Китая через Киргизию, в ближайшее время могут оказаться вне закона.