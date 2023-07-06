В Китае тысячам людей пришлось оставить дома из-за наводнений

Ливни и спровоцированные ими наводнения заставили тысячи людей покинуть центр Китая, пишет The Guardian. Пятнадцать человек погибли и четверо пропали без вести после того, как проливной дождь обрушился на мегаполис Чунцин и некоторые районы юго-запада страны.

Стихия разрушила мосты, повредила здания и другое имущество. Более десяти тысячи человек были эвакуированы в последние дни из своих домов в центральной провинции Хунань. Первоначальная оценка ущерба, нанесенного стране наводнениями, достигла почти 600 миллионов юаней (более 80 миллионов долларов).

Предупреждения о наводнениях теперь также действуют для севера страны, включая провинции Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян. Глава Китая Си Цзиньпин призвал к более активным усилиям по защите жизней и имущества.

The Guardian отмечает, что Китай регулярно сталкивается с масштабными наводнениями, и ситуация, вероятно, будет лишь ухудшаться из-за глобального потепления.

Газета отмечает, что Пекин уже пережил самый жаркий июнь с 2000 года - в июне 2023-го температуры превышали 35 градусов в течение 14 дней.

В 2021 году с мощными паводками столкнулся город Чжэнчжоу, столица провинции Хэнань. Городские улицы были затоплены, а в некоторых поездах в метро люди оказались по пояс в воде, 12 человек погибли.