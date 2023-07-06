В Венгрии сравнили с гражданской войной погромы во Франции

«В одной из самых сильных стран Европы, в одном из самых известных городов континента в XXI веке произошли события, которые можно считать гражданской войной. Мы в Венгрии не хотим ничего подобного. Мы не хотим, чтобы террор и страх царили на улицах Будапешта. Мы не хотим, чтобы нам было страшно выходить вечером на улицу», — отметил Сийярто.