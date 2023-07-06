Финляндия бессрочно продлила ограничения на въезд для россиян

Правительство Финляндии в четверг, 6 июля, одобрило бессрочное сохранение ограничений на въезд в страну для граждан России и выдачу россиянам виз. Об этом сообщает РИА Новости.

Цель решения — создать условия для бессрочного продолжения приостановки несущественных поездок граждан Российской Федерации в Финляндию и транзитных перевозок через республику в другие страны Шенгенской зоны, а также для ограничения выдачи виз в России. В кабмине добавили, что это необходимо для «обеспечения международных отношений Финляндии».

Напомним, что решение об ограничении выдачи виз для россиян в Финляндии приняли еще осенью 2022 года. Тогда президент Саули Ниинисте заявил, что в противном случае международный авторитет Хельсинки понесет «серьезный ущерб»