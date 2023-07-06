Финляндия поставит Украине 17-й пакет военной помощи

«Это 17-я поставка военной помощи из Финляндии на Украину. Она включает в себя, помимо прочего, больше зенитного вооружения и боеприпасов. Замена оборонной техники в этом пакете обойдется Финляндии примерно в 105 миллионов евро», — заявили в ведомстве.