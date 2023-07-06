Финляндия поставит Украине 17-й пакет военной помощи
Финляндия поставит Украине новый пакет военной помощи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на финское Минобороны.
«Это 17-я поставка военной помощи из Финляндии на Украину. Она включает в себя, помимо прочего, больше зенитного вооружения и боеприпасов. Замена оборонной техники в этом пакете обойдется Финляндии примерно в 105 миллионов евро», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что общая стоимость всех представленных на данный момент пакетов военной техники составляет около 1,2 миллиарда евро.
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