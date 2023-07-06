Лукашенко назвал вбросом слухи о смерти Тихановского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что знает, откуда идут слухи по поводу смерти мужа бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Ранее Тихановская сообщила, что получила анонимное сообщение, в котором сообщалось, что ее муж Сергей умер в жодинской тюрьме.

"Я знаю, от кого пошла эта информация. Не от нее [Тихановской]", - сказал он на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ.

По мнению Лукашенко, эта информация была намеренным вбросом, чтобы перебить какую-то другую тему. "Чтобы тему перебить, они вбросили это громкое заявление. Но я знаю, откуда ноги растут", - заявил он, предложив "показать тело" Тихановского, если это правда.

Глава государства также прокомментировал циркулировавшие в соцсетях слухи о смерти бывшего председателя Белгазпромбанка Виктора Бабарико, ранее претендовавшего на президентский пост. Лукашенко сообщил, что лично интересовался о его здоровье.

"Спрашиваю министра: а что с Виктором Бабарико? "Нормально, в колонии. То ли что-то шьет, то ли в котельной топит", - пересказал Лукашенко тот разговор.

В декабре 2021 года Гомельский областной суд приговорил Тихановского, являющегося супругом экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, к 18 годам лишения свободы за подготовку массовых беспорядков в период президентской кампании 2020 года.