ЕСПЧ назвал неприемлемой переполненность тюрем во Франции

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) считает неприемлемыми условия содержания во французских тюрьмах. Об этом говорится в постановлении суда по жалобе заключенных тюрьмы в коммуне Френ в парижском регионе.

"По состоянию на 1 января 2019 года тюрьма была заполнена на 197%", - указывается в постановлении, принятом в четверг.

В ЕСПЧ подчеркнули, что во Франции существует "хроническая проблема переполненных тюрем наряду с плохими условиями содержания и отсутствием целенаправленной работы по улучшению ситуации".