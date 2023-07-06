В водопроводной воде в США обнаружены способные вызвать рак химические вещества

Питьевая вода из 45% кранов в США, вероятно, содержит химические вещества, известные под общим названием PFAS, которые могут вызвать рак и другие проблемы со здоровьем. Об этом со ссылкой на правительственное исследование пишет Associated Press.

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Исследование проводилось Геологической службой США в период с 2016 по 2021 год. В разных регионах страны были взяты 716 образцов воды, из которых 447 из государственных источников водоснабжения, а 269 у потребителей, использующих частные колодцы.

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Образцы были взяты в основном в жилых домах, а также в нескольких школах и офисах. При этом они отбирались как в природоохранных землях, таких как национальные парки, и в сельских районах без выявленных источников PFAS, так и в промышленных городах, а также в населенных пунктах рядом со свалками.

«Отчет основан на предыдущих научных выводах о том, что химические вещества широко распространены. Они были обнаружены в таких потребительских товарах, как сковороды с антипригарным покрытием, упаковка для пищевых продуктов и водостойкая одежда, а также попадали в системы водоснабжения», - отмечает издание.

В итоге исследователи выяснили, что по крайней мере одна форма PFAS была обнаружена примерно в 45% проб водопроводной воды по всей стране. При этом уже выявлена потенциальная связь между химическими веществами PFAS и некоторыми видами рака, в том числе почек, а также такими проблемами, как высокое кровяное давление и низкая масса тела при рождении.

Поскольку Геологическая служба США является научно-исследовательской организацией, в отчете не содержится политических рекомендаций. Но эта информация «может быть использована для оценки риска и принятия решений о том, хотите ли вы очищать питьевую воду, проверять ее или получать дополнительную информацию от вашего штата» о ситуации на местном уровне, пояснила ведущий автор исследования Келли Смоллинг.

Агентство по охране окружающей среды США уже предложило федеральные ограничения для питьевой воды по шести формам PFAS, которые годами остаются в организме человека и не разлагаются в окружающей среде. Принятие окончательного решения по этому вопросу ожидается в конце этого года или в 2024 году.

Однако так и не появилось запрета для компаний, использующих химикаты, сбрасывать их в общественные системы сточных вод, заметил старший вице-президент Рабочей группы по охране окружающей среды Скотт Фабер.