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Сербия запросит срочное заседание СБ ООН

Сербия выразила свою обеспокоенность о жизни и безопасности своих граждан в Косове и Метохии, в связи с чем запросит проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. Об этом пишет ТАСС.

Сербия запросит срочное заседание СБ ООН
© globallookpress.com

Президент Сербии Александр Вучич также потребует демилитаризации вооруженных формирований косовских албанцев, которые представляют угрозу. Он намерен обсудить эту ситуацию с главой НАТО Йенсом Столтенбергом и затем запросить срочное заседание Совета Безопасности ООН для принятия необходимых мер.

Вучич заявил о планах Сербии прекратить экспорт оружия

Ранее сербский лидер заявил, что страна уже на следующей неделе намерена полностью прекратить экспорт всех видов вооружений и боеприпасов. Это будет сделано с целью обеспечения безопасности своих национальных интересов.

«Жизненные национальные интересы Сербии в данный момент находятся под угрозой крайней степени и нужно быть готовым ко всему на случай агрессии против нашей страны», - сказал Вучич в своем обращении к нации.

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