Сербия запросит срочное заседание СБ ООН

Сербия выразила свою обеспокоенность о жизни и безопасности своих граждан в Косове и Метохии, в связи с чем запросит проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. Об этом пишет ТАСС.

Президент Сербии Александр Вучич также потребует демилитаризации вооруженных формирований косовских албанцев, которые представляют угрозу. Он намерен обсудить эту ситуацию с главой НАТО Йенсом Столтенбергом и затем запросить срочное заседание Совета Безопасности ООН для принятия необходимых мер.

Ранее сербский лидер заявил, что страна уже на следующей неделе намерена полностью прекратить экспорт всех видов вооружений и боеприпасов. Это будет сделано с целью обеспечения безопасности своих национальных интересов.