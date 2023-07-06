В поведении сына Байдена заметили странности после скандала с наркотиками в Белом доме

Пользователи социальных сетей обратили внимание на странное поведение сына президента США Хантера Байдена во время празднования Дня независимости США. Как сообщает РЕН ТВ, когда глава государства Джо Байден стоял на балконе Белого дома с семьей, Хантер неожиданно отвернулся и стал тереть нос.

Напомним, что накануне газета New York Post со ссылкой на собственные источники сообщила, что следы белого порошка, который обнаружили в воскресенье, 2 июля, оказались сильнодействующим наркотиком — кокаином. Заметили их там сразу после появления в Белом доме Хантера.

Его странное поведение еще больше укрепило подозрения журналистов и общественности. Пресс-секретарь президента попыталась отвести подозрения и заявила, что наркотик нашли в многолюдном крыле здания, в котором бывает множество посетителей.