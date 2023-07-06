В Германии срочно остановили рассмотрение спорного закона об отоплении

Конституционный суд Германии удовлетворил ходатайство о приостановке окончательного рассмотрения спорного закона об отоплении. Об этом сообщает Tagesschau.

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Суд удовлетворил срочное ходатайство депутата Христианско-демократического союза (ХДС) Томаса Хейлманна. Он критиковал парламент за ускоренный режим принятия закона. Хейлманн утверждал, что его права как депутата были серьезно нарушены в ходе законодательного процесса.

Судебный запрет был направлен на то, чтобы запретить Бундестагу окончательное обсуждение и голосование по закону, так как документ не предоставили депутатам в письменном виде по крайней мере за 14 дней до принятия.

Рассмотрение закона было запланировано на 7 июля. Решение суда означает, что теперь закон может быть принят только после летних каникул.

Документ предполагает, что с 2024 года как минимум 65 процентов вновь устанавливаемых систем отопления в стране будут работать на возобновляемых источниках энергии.

Старые системы отопления власти предлагают заменяют дорогостоящими тепловыми насосами, установка которых проблематична, если дом старый (в таких случаях государство обещает компенсировать 30-50 процентов затрат на установку). От обязанности менять отопительную системы планируют освободить собственников жилья старше 80 лет.