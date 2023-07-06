В Германии срочно остановили рассмотрение спорного закона об отоплении
Конституционный суд Германии удовлетворил ходатайство о приостановке окончательного рассмотрения спорного закона об отоплении. Об этом сообщает Tagesschau.
Суд удовлетворил срочное ходатайство депутата Христианско-демократического союза (ХДС) Томаса Хейлманна. Он критиковал парламент за ускоренный режим принятия закона. Хейлманн утверждал, что его права как депутата были серьезно нарушены в ходе законодательного процесса.
Судебный запрет был направлен на то, чтобы запретить Бундестагу окончательное обсуждение и голосование по закону, так как документ не предоставили депутатам в письменном виде по крайней мере за 14 дней до принятия.
Рассмотрение закона было запланировано на 7 июля. Решение суда означает, что теперь закон может быть принят только после летних каникул.
Документ предполагает, что с 2024 года как минимум 65 процентов вновь устанавливаемых систем отопления в стране будут работать на возобновляемых источниках энергии.
Старые системы отопления власти предлагают заменяют дорогостоящими тепловыми насосами, установка которых проблематична, если дом старый (в таких случаях государство обещает компенсировать 30-50 процентов затрат на установку). От обязанности менять отопительную системы планируют освободить собственников жилья старше 80 лет.
Закон считается личным проектом «зеленого» министра экономики Роберта Хабека и предполагает постепенный отказ от газовых и нефтяных отопительных систем.