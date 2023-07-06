Лукашенко уверен, что Россия - это будущее планеты
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что Россия является будущим планеты.
"Россия - это будущее планеты. Все ресурсы здесь, прорывные технологии в России умеют делать: космос, ядерные технологии, вооружение и так далее", - сказал он в четверг на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ.
Лукашенко выразил мнение, что России необходимо "активнее демонстрировать себя": например, Москва должна быть консолидирующей силой на постсоветском пространстве.