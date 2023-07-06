AP: в США обнаружили опасные для здоровья химикаты в питьевой воде

Около половины кранов для питьевой воды в США содержат "вечные химикаты", которые могут провоцировать рак и другие заболевания. Об этом в четверг сообщило агентство Associated Press со ссылкой на исследование, проведенное Геологической службой США.

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Речь идет о перфторалкильных и полифторалкильных веществах (PFAS), за которыми закрепилось прозвище "вечных химических загрязнителей" за их устойчивость к разложению. По информации агентства, эти химикаты в разной степени загрязняют питьевую воду как в общественных системах, так и в частных источниках водоснабжения. Исследование является первой попыткой обнаружить "вечные химикаты" в питьевой воде, которые, как было выявлено ранее, могут также содержаться в упаковках продуктов питания, сковородках с антипригарным покрытием и других потребительских товарах.

Как отмечает Associated Press, в отчете не содержится никаких "практических рекомендаций" по поводу результатов исследования.

"[Полученная в ходе исследования информация] может быть использована для <...> рассмотрения решения о том, стоит ли сдать свою питьевую воду на анализ", - приводит агентство слова Келли Смоллинга, ведущего автора исследования.