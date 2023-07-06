Лукашенко отказался считать себя последним диктатором Европы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что называющие его диктатором иностранные журналисты должны перед ним извиниться, передаёт БелТА. По его словам, он не считает себя последним диктатором Европы, но даже если это и так, то он диктатор далеко не последний.