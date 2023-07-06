Лукашенко заявил о готовности Европы к переговорам по Украине

"Европа готова к тому, чтобы вести сейчас переговоры, прежде всего Франция. Это война в нашем доме, поэтому надо вести переговоры", - сказал он на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ, на которой присутствует корреспондент ТАСС.