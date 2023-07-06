Захарова назвала причину стрельбы в аэропорту Кишинева

Огонь в кишиневском аэропорту открыли из-за фактического прекращения участия Молдавии в бюро по координации борьбы с организованной преступностью СНГ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова .

Решение Молдавии прекратить участие в структурах СНГ уже имеет негативные последствия для страны, недавняя трагедия в аэропорту Кишинева – подтверждение этому, заявила Захарова, передает ТАСС .

Напомним, иностранец открыл стрельбу в Кишиневском международном аэропорту после того, как ему не разрешили въехать на территорию Молдавии. Он взял в заложники людей и застрелил двух человек.