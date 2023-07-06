Лукашенко заявил о готовности Европы к переговорам по Украине

По мнению лидера Белоруссии Александра Лукашенко, Европа, в частности, Франция готова к переговорам по Украине, сообщает ТАСС. Об этом президент заявил на встрече с журналистами.

На встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ, Лукашенко подчеркнул, что после контактов с западными представителями он сделал вывод о готовности Европы к переговорному процессу. Он также подчеркнул, что такие переговоры «надо вести».

При этом сам Лукашенко считает, что сейчас переговоры по Украине в тупике, но выход есть. Сам же белорусский лидер готов стать посредником, если на это согласятся Россия и Украина.

«Есть возможность сесть за стол переговоров и договориться. Я в этом абсолютно убежден. Завтра может не быть такой возможности», - сказал он.