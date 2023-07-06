$90.34+0.7998.41+0.68

Пост Трампа мог подтолкнуть участника штурма Капитолия к поиску Обамы

Бывший президент США Дональд Трамп опубликовал на странице в принадлежащей ему соцсети Truth Social пост с предположительным адресом прежнего американского лидера Барака Обамы. Об этом пишет Associated Press.

Пост Трампа мог подтолкнуть участника штурма Капитолия к поиску Обамы
© Lenta.ru

Впоследствии, 29 июня текущего года, некий пользователь репостнул запись, добавив текст «Я его окружил». Он также сообщил, что якобы хочет «выбрать лучший ракурс для выстрела». В тот же день мужчину, оказавшегося участником штурма Капитолия в 2020 году, задержали возле дома Обамы по обвинению в том, что он в течение двух лет скрывался от закона.

В фургоне 37-летнего Тейлора Таранто обнаружили несколько единиц огнестрельного оружия, патроны и материалы для изготовления коктейля Молотова. Прокуратура считает, что публикация Трампа могла подтолкнуть его к поиску Обамы.

6 января 2020 года сторонники Трампа устроили штурм Капитолия из-за несогласия с его проигрышем на президентских выборах. Позже стало известно, что экс-президент отказался отозвать захвативших Капитолий протестующих.

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости