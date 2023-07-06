Пост Трампа мог подтолкнуть участника штурма Капитолия к поиску Обамы

Впоследствии, 29 июня текущего года, некий пользователь репостнул запись, добавив текст «Я его окружил». Он также сообщил, что якобы хочет «выбрать лучший ракурс для выстрела». В тот же день мужчину, оказавшегося участником штурма Капитолия в 2020 году, задержали возле дома Обамы по обвинению в том, что он в течение двух лет скрывался от закона.