СМИ: Зеленский прилетел в Софию на болгарском правительственном самолете

Самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским приземлился в аэропорту Софии, украинский лидер прилетел из Кишинева на болгарском правительственном лайнере Airbus A319-112. Об этом в четверг сообщил телеканал BTV.

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Зеленский находится в Болгарии с визитом по приглашению правительства республики. По данным телеканала, в программу входят встречи украинского лидера с болгарским коллегой Руменом Радевым, главой кабинета министров страны Николаем Денковым, вице-премьером, главой МИД Марией Габриэль, а также спикером Народного собрания (парламента) республики Росеном Желязковым.

Ожидается, что основными темами переговоров Зеленского с болгарским руководством станут увеличение объемов болгарской военной помощи Киеву и продажа Украине российского оборудования с недостроенной болгарской АЭС "Белене". Стороны также планируют подписать декларацию в поддержку евроатлантического пути Украины и меморандум о взаимопонимании в сфере энергетики.

Ранее правоохранительные органы Болгарии усилили меры безопасности в Софии. Полиция перекрыла движение возле здания правительства и усилила патрули в аэропорту, а также возле парламента и президентской резиденции.