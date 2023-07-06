В Армении опровергли обвинения в размещении армии в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Вооруженные силы страны не дислоцированы в Нагорном Карабахе. Об этом он сказал на заседании кабмина, передает ТАСС.

«В частности, Азербайджан продолжает требовать от Армении вывода частей армянской армии из Нагорного Карабаха, в то время как у Армении нет солдат в Нагорном Карабахе. В Нагорном Карабахе действует Армия обороны Нагорного Карабаха», — заявил премьер-министр Армении

В конце июня армянский премьер высказывал мнение, что Армения и Азербайджан, вероятно, могли избежать 44-дневного вооруженного конфликта в 2020 году, если бы Ереван занял иную позицию в рамках переговорного процесса по Нагорному Карабаху. Он также добавил, что противостояние с Азербайджаном могло начаться вновь из-за ряда спорных моментов в рамках переговоров, в особенности это касается сохранения Лачинского коридора и вопросам делимитации границы.