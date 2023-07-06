Обзор иноСМИ: Швеция избегает НАТО, для Украины готовят кассетные боеприпасы

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«Швеция избегает НАТО, но США настаивают»

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Швеция делает все возможное, чтобы не стать членом НАТО, считает автор Sabah Хасан Басри Ялчин. По его мнению, Стокгольм пытается использовать Турцию в качестве предлога не вступать в альянс: если бы страна действительно хотел стать членом НАТО, то достигла бы компромисса с Анкарой и не дала бы проводить акции с сожжением Корана.

Ялчин считает, что Швеция принципиально не хочет членства в НАТО и для этого есть как стратегические, так и социальные причины. Внешняя политика Швеции основана на стратегической политике нейтралитета. Благодаря своему географическому положению, страна свободна от угрозы вторжения, может пользоваться благами международной торговли, сохраняя при этом свой политический и военный нейтралитет. Вступать в военные союзы - это ненужные затраты для Швеции, которые приносят больше вреда, чем пользы, уверен автор. По мнению Ялчина, именно США действительно хотят членства Швеции в альянсе. На это есть две основные причины. Во-первых, Штаты хотят использовать Швецию в качестве плацдарма для доступа к ресурсам Арктики. Во-вторых, США рассматривают НАТО как механизм контроля.

В США открестились от продвижения фон дер Ляйен на пост главы НАТО

Высокопоставленные источники The Times в Вашингтоне опровергли сообщения о том, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была предпочтительным кандидатом на пост генсека ООН для президента США Джо Байдена.

По словам собеседников издания, Байден хорошего мнения о главе ЕК, но пока он не поддерживает ни одного из кандидатов. The Times отмечает, что фон дер Ляйен была министром обороны Германии с 2013-го по 2019 год и ее критиковали, так как она «не смогла изменить судьбу плохо оснащенной и недостаточно финансируемой немецкой армии».

Грете Тунберг предъявили обвинение в Швеции

Экоактивистку Грету Тунберг обвиняют в совершении преступления в Швеции, пишет Sydsvenskan. Активистке предъявили обвинение в неподчинении полиции после акции в нефтяном порту города Мальмё в начале июня. Она и другие активисты встали на пути грузовиков с топливом, заблокировав им проезд, и отказались пропустить машины по требованию полицейских.

У людей есть право проводить демонстрации, но они не должны делать это таким образом, чтобы мешать другим, заявила прокурор Шарлотта Оттосен. Грету Тунберг вызовут на слушание в окружной суд Мальмё, которое предварительно назначено на конец июля. Ожидается, что активистка сама выступит в суде в свою защиту. Ей грозит штраф.

Уоллеса подвели украинцы и F-16

Президент США Джо Байден выступил против назначения министра обороны Британии Бена Уоллеса генсеком НАТО после того, как Лондон объявил о планах обучить украинских пилотов работе с F-16 без одобрения Вашингтона. Об этом сообщает The Telegraph.

Источник газеты в НАТО заявил, что шаг Лондона «положил конец всем надеждам» Уоллеса возглавить альянса. По данным издания, создание коалиции для помощи Киеву по F-16 не было согласовано с правительством США, что вызвало недовольство американцев. The Telegraph подчеркивает, что у Британии нет F-16, а разрешения на их экспорт и реэкспорт могут дать только США.

США примут решение по кассетным боеприпасам для ВСУ на этой неделе

США могут принять решение о том, одобрять ли поставку спорных кассетных боеприпасов Украине, уже на этой неделе, заявили американские чиновники CBS News. Запрещенные более чем в ста странах кассетные боеприпасы оставляют несработавшую взрывчатку на больших площадях - как и мины, это долгосрочная угроза для мирного населения.