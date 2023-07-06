Обзор иноСМИ: Швеция избегает НАТО, для Украины готовят кассетные боеприпасы
Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.
«Швеция избегает НАТО, но США настаивают»
Швеция делает все возможное, чтобы не стать членом НАТО, считает автор Sabah Хасан Басри Ялчин. По его мнению, Стокгольм пытается использовать Турцию в качестве предлога не вступать в альянс: если бы страна действительно хотел стать членом НАТО, то достигла бы компромисса с Анкарой и не дала бы проводить акции с сожжением Корана.
Ялчин считает, что Швеция принципиально не хочет членства в НАТО и для этого есть как стратегические, так и социальные причины. Внешняя политика Швеции основана на стратегической политике нейтралитета. Благодаря своему географическому положению, страна свободна от угрозы вторжения, может пользоваться благами международной торговли, сохраняя при этом свой политический и военный нейтралитет. Вступать в военные союзы - это ненужные затраты для Швеции, которые приносят больше вреда, чем пользы, уверен автор. По мнению Ялчина, именно США действительно хотят членства Швеции в альянсе. На это есть две основные причины. Во-первых, Штаты хотят использовать Швецию в качестве плацдарма для доступа к ресурсам Арктики. Во-вторых, США рассматривают НАТО как механизм контроля.
В США открестились от продвижения фон дер Ляйен на пост главы НАТО
Высокопоставленные источники The Times в Вашингтоне опровергли сообщения о том, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была предпочтительным кандидатом на пост генсека ООН для президента США Джо Байдена.
По словам собеседников издания, Байден хорошего мнения о главе ЕК, но пока он не поддерживает ни одного из кандидатов. The Times отмечает, что фон дер Ляйен была министром обороны Германии с 2013-го по 2019 год и ее критиковали, так как она «не смогла изменить судьбу плохо оснащенной и недостаточно финансируемой немецкой армии».
Грете Тунберг предъявили обвинение в Швеции
Экоактивистку Грету Тунберг обвиняют в совершении преступления в Швеции, пишет Sydsvenskan. Активистке предъявили обвинение в неподчинении полиции после акции в нефтяном порту города Мальмё в начале июня. Она и другие активисты встали на пути грузовиков с топливом, заблокировав им проезд, и отказались пропустить машины по требованию полицейских.
У людей есть право проводить демонстрации, но они не должны делать это таким образом, чтобы мешать другим, заявила прокурор Шарлотта Оттосен. Грету Тунберг вызовут на слушание в окружной суд Мальмё, которое предварительно назначено на конец июля. Ожидается, что активистка сама выступит в суде в свою защиту. Ей грозит штраф.
Уоллеса подвели украинцы и F-16
Президент США Джо Байден выступил против назначения министра обороны Британии Бена Уоллеса генсеком НАТО после того, как Лондон объявил о планах обучить украинских пилотов работе с F-16 без одобрения Вашингтона. Об этом сообщает The Telegraph.
Источник газеты в НАТО заявил, что шаг Лондона «положил конец всем надеждам» Уоллеса возглавить альянса. По данным издания, создание коалиции для помощи Киеву по F-16 не было согласовано с правительством США, что вызвало недовольство американцев. The Telegraph подчеркивает, что у Британии нет F-16, а разрешения на их экспорт и реэкспорт могут дать только США.
США примут решение по кассетным боеприпасам для ВСУ на этой неделе
США могут принять решение о том, одобрять ли поставку спорных кассетных боеприпасов Украине, уже на этой неделе, заявили американские чиновники CBS News. Запрещенные более чем в ста странах кассетные боеприпасы оставляют несработавшую взрывчатку на больших площадях - как и мины, это долгосрочная угроза для мирного населения.
Законодательство США запрещает экспорт кассетных боеприпасов, более одного процента которых не взрываются сразу. Усовершенствованные боеприпасы DPICM, которые США рассматривают для отправки, имеют коэффициент неразорвавшихся снарядов чуть более одного процента, что может оказаться «достаточно незначительным» превышением и продемонстрировать, что «выгоды от поставок DPICM перевешивают риски», отмечает CBS News.