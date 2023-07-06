Лукашенко прокомментировал внезапную смерть главы Минтранса Белоруссии

"Наши беглые (находящиеся за рубежом оппозиционеры - прим. ТАСС) не смогли отследить, естественно, как перемещались, куда перемещались ядерные боеголовки, и пишут, что там с железной дорогой что-то было связано, и что погибший недавно министр транспорта расстроился, что мы тут парализовали железную дорогу из-за перемещения боеприпасов. Во-первых, боеприпасы перемещены были давно и не имеют никакого отношения к гибели этого министра", - сказал Лукашенко на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ.