Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российского бизнесмена, основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина на территории республики в данный момент нет. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, бойцы частной военной компании «Вагнер» находятся в своих постоянных лагерях.

«Что касается Евгения Пригожина, он находится в Питере. Может, в Москву уехал, но на территории Белоруссии его нет», - пояснил глава государства на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ.

При этом он отметил, что перемещение бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссию зависит от руководства компании и властей России, и если такое решение будет принято, то он свое обещание выполнит.

Также, по словам белорусского лидера, он намерен в ближайшее время встретиться с главой России Владимиром Путиным и обсудить с ним в том числе и тему ЧВК «Вагнер», сообщает Sputnik Беларусь.

23 июня Пригожин заявил, что подразделения ЧВК подверглись атаке. В нападении он обвинил военных РФ и выступил против руководства Минобороны. В министерстве информацию об атаке назвали ложной. Ночью вагнеровцы захватили штаб Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону, а днем 24 июня стало известно, что их колонны выдвинулись к Москве.