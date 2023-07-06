Лукашенко: Зеленский окончательно понял, что не победит в конфликте

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что украинский лидер Владимир Зеленский окончательно понял, что не победит в военном конфликте с Россией. Как сообщает «Sputnik Беларусь», об этом он сказал во время общения с белорусскими и иностранными СМИ в Минске.

Белорусский президент отметил, что на фоне обещаний Запада о помощи Украине у Зеленского «появились крылья», на которых он «полетел».

«А что сейчас? Он окончательно понял, что не победит в этой войне. Он уже делает шаги, чтобы выйти из этого положения», — заявил он.