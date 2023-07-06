Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Европа находится полностью «под ногами» США. Его слова передает БелТА.

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«Нет Европы. Она полностью под ногами США», — сказал он.

По словам главы государства, все, что принято в Вашингтоне, утверждается европейцами. «Даже, что удивляет порой, в ущерб себе», — добавил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии призвал народ США сделать правильный выбор во время электоральной кампании. Как утверждал политик, люди, для которых важны бесценные жизни родных, а не капиталы, должны сделать все возможное, чтобы «отвести наш общий дом от катастрофы».