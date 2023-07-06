Лукашенко заявил о нахождении Европы «под ногами» США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Европа находится полностью «под ногами» США. Его слова передает БелТА.
«Нет Европы. Она полностью под ногами США», — сказал он.
По словам главы государства, все, что принято в Вашингтоне, утверждается европейцами. «Даже, что удивляет порой, в ущерб себе», — добавил Лукашенко.
Ранее президент Белоруссии призвал народ США сделать правильный выбор во время электоральной кампании. Как утверждал политик, люди, для которых важны бесценные жизни родных, а не капиталы, должны сделать все возможное, чтобы «отвести наш общий дом от катастрофы».
20 июня Лукашенко заявил, что США раскололи Европу и лишили ее суверенитета. По его мнению, Вашингтон «наклонил» европейский регион и «в нужное место шило вставил». Он уверен, что осталось совсем немного, прежде чем страны Европы «рухнут и будут валяться на земле».