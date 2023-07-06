Лукашенко раскрыл местонахождение бойцов ЧВК «Вагнер» и Пригожина

"Насколько я на сегодняшнее утро информирован, бойцы находятся в своих постоянных лагерях, где они находились после вывода с фронта на восстановление. После Бахмута (Артемовска - прим. ТАСС) они были выведены в свой лагерь. Там они и находятся. Что касается Евгения Пригожина, он находится в Питере. Может, в Москву уехал, но на территории Белоруссии его нет", - сказал он на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ.