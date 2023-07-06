Полиция оцепила корпуса Киево-Печерской лавры

Администрация заповедника «Киево-Печерская лавра» и полиция опечатывают здания, в которых располагалась Украинская православная церковь. Об этом сообщила сама УПЦ в социальных сетях.

Отмечается, что опломбирован 69-й корпус, взломаны замки и опечатаны 70-й корпус, в котором располагалась резиденция предстоятеля церкви. Кроме того, полиция оцепила вход в здания и закрыла въезд на территорию обители до 11:00.

Как сообщил адвокат лавры протоиерей Никита Чекман, представители заповедника и полицейские, «не имея каких-либо правовых оснований», проникли в 70-й корпус. Также защитник отметил, что правоохранители применяют силу против прихожан.