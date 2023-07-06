В ФРГ задержали исламистов, планировавших теракт

В четверг правоохранительные органы ФРГ задержали семь исламистов, которые планировали теракт. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру страны.

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Отмечается, что среди задержанных есть граждане Таджикистана, Туркменистана и Киргизии, которые прибыли в Германию из Украины весной этого года. Подозреваемые поддерживали связи с представителями запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».

Как уточняется, они создали террористическую ячейку в конце июня 2022 года с целью совершения терактов в Германии. Однако на данный момент у них не было конкретного плана для нападения. Задержания произошли в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия на западе страны, и предполагается, что подозреваемые будут помещены под арест в течение дня.