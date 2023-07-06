СМИ: местоблюстителя Патриарха Грузии могли отравить

Владыка Шио (Муджири), который является местоблюстителем Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго, возможно, был отравлен. Об этом сообщил грузинский телеканал Rustavi 2.

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Он утверждает, что последний месяц владыка плохо себя чувствовал, особенно тяжелым было его состояние неделю назад. По данным Rustavi 2, имеется "неопровержимая информация", что по результатам проведенных исследований, в организме владыки найдено "не одно подозрительное вещество". В патриархии подозревают, что местоблюстителя Патриарха "поэтапно отравляли".

В патриархии эту информацию, как сообщается, официально не подтвердили и не опровергли. Грузинский оппозиционный канал "Мтавари архи" сообщает, что владыка Шио изначально обратился за помощью к врачам, которые обследовали его. Где сейчас находится священнослужитель, неизвестно. МВД официальных комментариев не распространяло.