В Тбилиси заявили, что Саакашвили должен отбыть тюремный срок в Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили полностью должен отсидеть тюремный срок в республике. Об этом сообщила журналистам вице-премьер Грузии, министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани.

"Саакашвили приговорен к тюремному сроку. Этот срок подлежит исполнению согласно законам нашей суверенной страны. Нашей целью является, чтобы этот срок полностью был исполнен", - сказала Цулукиани.

Вице-премьер также добавила, что придет время, когда народ Грузии и власть вместе оценят решение президента Украины Владимира Зеленского выслать грузинского посла из Киева из-за состояния здоровья бывшего президента.

Саакашвили в понедельник из больницы по видеосвязи принял участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. На видео экс-президент выглядел сильно исхудавшим. Позже президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД вызвать посла Грузии и передать ему предписание покинуть страну в течение 48 часов для консультаций по вопросу о Саакашвили, который имеет украинское гражданство. В МИД Грузии решение Киева назвали крайней формой обострения дипломатических отношений, а также вмешательством во внутренние дела суверенного государства.