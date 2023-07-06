Стало известно о приговоре сыну экс-кандидата в президенты Белоруссии Бабарико

Эдуарда Бабарико, сына бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико, приговорили к 8 годам колонии усиленного режима и штрафу в доход государства в размере 5 тыс. базовой величины (около 185 тыс. белорусских рублей). Об этом сообщает агентство «БелТА».

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Уточняется, что Бабарико признан виновным в уклонении от уплаты налогов, повлекшем причинение ущерба в крупном размере, оказании пособничества в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, повлекших нарушение работы транспорта, связанных с неповиновением законным требованиям представителей власти, а также оказании пособничества в организации действий, направленных на возбуждение вражды и розни по признаку социальной принадлежности.

В 2020 году Виктор Бабарико баллотировался на пост президента Белоруссии. В июне того же года его вместе с сыном задержали, когда они ехали в Центральную избирательную комиссию сдавать необходимые для выдвижения подписи.

В июне 2021 года Верховный суд Белоруссии приговорил Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы, признав его виновным в получении взятки и легализации средств, полученных преступным путем.