СМИ: в Софии усилили меры безопасности из-за визита Зеленского

Правоохранительные органы Болгарии усилили меры безопасности в Софии на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского, полиция перекрыла движение возле здания правительства, а также усилила патрули в аэропорту и у парламента. Об этом в четверг сообщил болгарский телеканал bTV.

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Ранее в четверг премьер Болгарии Николай Денков подтвердил визит президента Украины в страну.

По данным телеканала, усиленные наряды полиции также дежурят возле строения Болгарского народного банка и резиденции президента страны.