В Грузии ответили «моралистам» на критику торговли с Россией

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что людям, «читающим Грузии мораль» за торговлю с Россией, стоит обратить внимание на объем закупок российского газа Евросоюзом. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Папуашвили подчеркнул, что, несмотря на украинский кризис, ЕС получает российский газ транзитом через Украину и платит России «20 миллионов евро или долларов».

«Когда в отношении Грузии начинают читать мораль грузинские или иностранные акторы, у нас будет ответ на эту мораль», - заявил спикер.

«Любителям пересчитывать», как финансируется конфликт на Украине, Папуашвили указал, что 20 миллионов - это четыре-пять танков.

Также он рассказал, что всего за три месяца 2022 года из Латвии в Россию поставили столько вина и других спиртных напитков, сколько за год из Грузии.

«Все же понимают, что Латвия не производит столько вина, сколько Грузия. Все знают, что это место, откуда пропускают алкогольные напитки в Россию», - отметил спикер парламента.

В мае президент РФ Владимир Путин отменил запрет на перелеты из России в Грузию, действовавший с 2019 года. Обе страны возобновили авиасообщение. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано предупреждал, что решение Грузии возобновить полеты «вызывает опасения за ее европейский путь».

Глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе после этого заявил, что Грузия наказала бы сама себя и свой народ, поддержав санкции против России. Он привел данные, согласно которым Грузия, введя санкции, получила бы 10-18 процентов экономического спада.