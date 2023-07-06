В УПЦ заявили о захвате властями Украины корпусов Киево-Печерской лавры

Адвокат Украинской православной церкви (УПЦ) Никита Чекман заявил, что украинские власти захватили корпуса Киево-Печерской лавры. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сообщают о захвате корпусов монастыря!» - заявил адвокат.

По словам Чекмана, полицейские, «не имея каких-либо правовых оснований», сорвали замки и проникли в 70 корпус.

Он опубликовал фото и видео, демонстрирующие, что территория монастыря оцеплена полицией.

До 2019 года УПЦ признавалась единственной легитимной православной церковью Украины.

Осенью 2022-го Служба безопасности Украины провела серию обысков в епархиях УПЦ, в том числе в Киево-Печерской лавре. Сообщалось, что СБУ проводит в Лавре «контрразведывательные мероприятия», ищет в помещениях оружие и «диверсионно-разведывательные группы». Позже некоторым представителям духовенства УПЦ предъявили обвинения в госизмене, церковь начали обвинять в связях с Россией.

В начале 2023-го Успенский собор и Трапезная церковь Киево-Печерской Лавры, где проходят службы УПЦ, перешли в собственность государства.

Минкульт требовал от УПЦ освободить монастырь до 29 марта, либо войти в состав «Православной церкви Украины» (ПЦУ, была создана в 2018 году, Константинопольский патриархат предоставил ей автокефалию).

В конце марта суд в Киеве открыл производство по иску УПЦ к национальному заповеднику «Киево-Печерская лавра» - церковь обвинила заповедник в незаконном расторжении договора аренды. Митрополит Павел (Лебедь) заявил, что монахи УПЦ не намерены покидать Лавру до завершения судебного разбирательства.