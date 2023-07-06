Пока вы спали: Угроза Зеленского и обращение МЧС к москвичам

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Зеленский пригрозил судом сторонникам России при возврате утраченных территорий

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Украина будет привлекать к ответственности жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, выступавших на стороне РФ. Об этом заявил глава Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

«Время лечит, но также лечит и правосудие. Я убежден, что должны быть приговоры», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

В конгрессе США хотят допросить Секретную службу о кокаине в Белом доме

Контролируемый Республиканской партией США комитет по надзору намерен допросить Секретную службу страны о найденном в Белом доме кокаине. Об этом сообщила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин в своем Twitter, передает ТАСС.

«Мы, республиканцы из надзорного комитета, собираемся спросить Секретную службу об обнаруженном в Белом доме кокаине», — написала она.

Грин добавила, что конгресс также хочет принудить весь персонал и администрацию Белого дома пройти тест на наркотические вещества. Проверка может коснуться в том числе сына президента Хантера Байдена, которого неоднократно привлекали к ответственности за наркотики и коррупцию. Также партию интересуют медицинские препараты, которые принимает президент Джо Байден.

Полиция вытеснила протестующих с центрального шоссе Тель-Авива

Полиция Израиля вытеснила демонстрантов с центрального шоссе Тель-Авива, применив силу — водометы и конные подразделения. Об этом пишет РИА Новости.

Как пишет издание, активисты в какой-то момент легли на шоссе, поэтому правоохранительные органы были вынуждены поднимать их с асфальта силой. Многие протестующие оказывали сопротивление, что привело к задержаниям с применением грубой силы.

Движение по шоссе остается перекрытым, так как происходит разборка баррикад, выстроенных демонстрантами.

Во Львове сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры

Во Львове поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.

«Поврежден объект критической инфраструктуры во Львове», — указал он.

Спасатели распространили экстренное предупреждение о жаре в Москве

Экстренное предупреждение о жаре в Москве распространило главное управление МЧС России по Москве 6 июля. Об этом пишет ТАСС.