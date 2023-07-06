Зеленский рассказал о предложении США и Европе начать контрнаступление раньше

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в переговорах с западными странами выступал за то, чтобы провести контрнаступление гораздо раньше, и именно поэтому всеми силами пытался ускорить получение вооружения. Об этом пишет ТАСС.

Он пояснил, что замедление контрнаступления происходит из-за некоторых трудностей на поле боя, а именно — оно сильно заминировано. Зеленский подчеркнул, что изначально хотел начать наступление гораздо раньше, чтобы избежать этого. Таким образом он ответил на вопрос о том, почему контрнаступление Вооруженных сил Украины продвигается гораздо медленнее, чем ожидалось.

«Я благодарен США, но я говорил им, как и европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше и что нам нужны оружие и боеприпасы для этого», — указал Зеленский.

По его словам, он изначально понимал, что чем позднее начнется контрнаступление, тем медленнее оно будет продвигаться.