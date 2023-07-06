Зеленский рассказал о предложении США и Европе начать контрнаступление раньше
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в переговорах с западными странами выступал за то, чтобы провести контрнаступление гораздо раньше, и именно поэтому всеми силами пытался ускорить получение вооружения. Об этом пишет ТАСС.
Он пояснил, что замедление контрнаступления происходит из-за некоторых трудностей на поле боя, а именно — оно сильно заминировано. Зеленский подчеркнул, что изначально хотел начать наступление гораздо раньше, чтобы избежать этого. Таким образом он ответил на вопрос о том, почему контрнаступление Вооруженных сил Украины продвигается гораздо медленнее, чем ожидалось.
«Я благодарен США, но я говорил им, как и европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше и что нам нужны оружие и боеприпасы для этого», — указал Зеленский.
По его словам, он изначально понимал, что чем позднее начнется контрнаступление, тем медленнее оно будет продвигаться.
Глава Украины считает, что сдвинуть даты помогли бы поставки артиллерии и ракет большого радиуса действия, так как пока у вооруженных сил страны нет необходимого количества орудий. Получение дополнительных вооружений, а также ракет ATACMS позволило бы Украине «начать контрнаступление на направлениях, о которых сейчас подумать нельзя», подчеркнул Зеленский.