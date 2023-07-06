Сотрудников Белого дома призвали пройти тест на наркотики

Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин на фоне инцидента с нахождением кокаина в Белом доме на своей странице в Джо Байдена, а также его сына Хантера, пройти тест на наркотики.

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«Я хотела бы знать, могут ли сотрудники и администрация Белого дома, а также Хантер Байден пройти тест на наркотики», — заявила она.

Также, по ее словам, главе государства стоит предоставить данные о том, какие лекарства или наркотические средства он принимает в медицинских целях.

Ранее The Guardian сообщила, что в библиотеке Белого дома нашли порошкообразное вещество белого цвета и в результате анализа выяснилось, что это кокаин. Представитель Секретной службы Энтони Гульельми подчеркнул, что уже ведется расследование «причин и способов», которыми вещество попало в здание.