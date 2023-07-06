Трамп заявил, что кокаин в Белом доме принадлежал Байдену

Найденный в Белом доме кокаин мог принадлежать только президенту США Джо Байдену или его сыну Хантеру. Такое предположение в своей социальной сети сделал бывший американский лидер Дональд Трамп, передает РИА Новости.

"Неужели кто-то и правда верит, что обнаруженный в западном крыле Белого дома кокаин, очень близко к Овальному кабинету, предназначается для использования кем-либо кроме Хантера и Джо Байдена", - сказано в сообщении.

По мнению экс-президента, американские СМИ, которых он назвал "медиа фейковых новостей", скоро будут писать, что этот порошок вовсе не наркотик, а аспирин, а вся история вскоре "сведется к нулю".

4 июля сообщалось, что подозрительное вещество обнаружили в Белом доме. Предварительный анализ подтвердил, что порошок может быть кокаином, в настоящее время проводится дополнительное тестирование.