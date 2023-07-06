Глава МИД Молдавии заявил о "вопросах" к дипмиссии России

Вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску заявил, что у него «есть вопросы» к количеству российских дипломатов в республике, так как они абсолютно не помогают решать вопросы в отношениях с РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Vocea Basarabiei.

Ранее представители правящей партии «Действие и солидарность» упомянули, что в Молдавии работают более 30 дипломатов из России. Депутат Андриан Кептонар предложил Министерству иностранных дел рассмотреть возможность сокращения количества российских дипломатов до шести человек, так как в посольстве Молдавии в Москве работает именно такое количество специалистов.

Нику Попеску прокомментировал его просьбу и заявил, что Россия ведет «агрессивную, враждебную, неуважительную и неправильную политику» в отношении Молдавии. В связи с этим у него возник вопрос о целесообразности наличия в стране такого количества российских дипломатов, которые, по мнению Попеску, не выполняют свою работу должным образом, не участвуют в разрешении проблем с Россией.

Он упомянул, что разница в количестве дипломатов, представляющих большие и маленькие государства, — это нормально. Однако чем больше сотрудников, тем лучше должны быть отношения двух стран, ведь в этом и заключается их миссия.