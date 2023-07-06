Госсекретарь США обсудил с главой МИД ОАЭ Йемен и Сирию

"Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили двусторонние и региональные вопросы, включая общую приверженность миру в Йемене. Что касается Сирии, госсекретарь подчеркнул, что Совету Безопасности ООН необходимо санкционировать трансграничную помощь со стороны ООН на следующие 12 месяцев и обеспечить на этот период беспрепятственный доступ через все три пограничных пункта, используемых на данный момент", - говорится в заявлении Миллера.