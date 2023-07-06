Американский президент Джо Байден на встрече со шведским премьер-министром Улафом Кристерссоном не стал отвечать на вопрос о найденных следах кокаина в Белом доме. Байден в ответ улыбнулся и развел руками.

Ранее белый порошок обнаружили на территории резиденции президента США. До проведения экспертизы предполагалось, что им был кокаин. По сообщению представителя Секретной службы Энтони Гульельм, отдел пожарной охраны округа Колумбия определил, что вещество не представляет угрозы. По его словам, обнаружение вызвало повышенную тревогу безопасности. Гульельми отметил, что президента США Джо Байдена в тот момент не было в резиденции.

По данным телеканала NBC News, экспертиза подтвердила, что наркотик, который обнаружили там, оказался кокаином. Вещество нашли в общем помещении западного крыла, через которое проходят посетители и сотрудники. Там они обычно оставляют личные вещи перед проходом в свои офисные кабинеты.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заметил, что вместо самолетов F-16 власти США передадут президенту Украины Владимиру Зеленскому кокаин в качестве успокоительного.