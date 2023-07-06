Полиция Тель-Авива применила водометы против протестующих

Полиция Израиля применила силу, чтобы вытеснить демонстрантов с центрального шоссе Тель-Авива. Правоохранители использовали водометы и конные подразделения, сообщает РИА Новости. В какой-то момент группа активистов легла на шоссе, и полицейским пришлось силой поднимать их с асфальта. Многие протестующие оказывали сопротивление, что привело к задержаниям с применением грубой силой. Водометы использовались против активистов, находившихся на земле.

В районе мест протеста находится большое количество полицейских и медицинских сотрудников. Движение по шоссе остается перекрытым, так как происходит разборка баррикад, оставленных демонстрантами.

В среду вечером тысячи израильтян перекрыли главную транспортную артерию Тель-Авива после обращения начальника полиции округа Ами Эшеда по телевидению, в котором он объявил о своей отставке, ссылаясь на несоответствие ожиданиям на министерском уровне. Протестующие заблокировали главное шоссе города в обоих направлениях, а также одну из главных улиц рядом с зданиями генштаба и правительственного комплекса в Тель-Авиве. Участники митинга устроили баррикады и разожгли костры на шоссе.

В марте министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвиром и комиссар полиции Коби Шабтай отстранили Эшеда от должности в ходе многочисленных протестов против судебной реформы в стране, указывая на его отказ применять жесткие меры в борьбе с беспорядками и блокировками дорог. Однако отставка была заблокирована генеральным прокурором страны, который выразил сомнения в законности принятого решения.

4 июля в Тель-Авиве произошел теракт, нападавший был застрелен.