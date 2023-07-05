В США усомнились в возможности установить личность пронесшего кокаин в Белый дом

Американские правоохранительные органы сомневаются в возможности установить личность человека, пронесшего на минувших выходных кокаин на территорию Белого дома. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источник, близкий к следствию.

По его словам, запрещенные вещества были найдены на территории западного крыла американской администрации. В этом месте высокая проходимость, отметил он. Журналисты поинтересовались, есть ли шансы установить виновного, на что собеседник указал, что сделать это будет очень сложно.