Протестующие в Тель-Авиве начали сооружать баррикады

Несколько тысяч человек вышли на протесты в Тель-Авиве, передает Jerusalem Post. Причиной для недовольства послужило заявление начальника полиции Тель-Авива Ами Эшеда о том, что он уйдет со своего поста из-за политического давления. По данным полиции, протестующие заблокировали шоссе Аялон и улицу Каплан. Они также начали сооружать баррикады и жечь костры.

1 июля в Израиле десятки тысяч протестующих собрались в центре Тель-Авива на митинг против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху. Акция протеста проводится уже в 26 раз подряд. На этот раз она организована на фоне провала переговоров между правящей коалицией и оппозицией — стороны пытались найти компромисс в продвижении нового законодательства. Об этом сообщает РИА Новости.