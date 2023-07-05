В Белом доме поддержали право Израиля на самооборону

Вашингтон поддерживает право Израиля на самооборону и обеспечение безопасности своих граждан, рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что израильские военные с 10 апреля 2022 года проводят рейды по противодействию терроризму на Западном берегу реки Иордан. Очередную операцию силовики провели 3-4 июля в городе Дженин и прилегающем к нему лагере палестинских беженцев.

Жан-Пьер подчеркнула, что США неоднократно заявляли о поддержке Израиля.

«Мы, безусловно, поддерживаем безопасность Израиля и его право защищать свой народ от ХАМАС и «Палестинского исламского джихада», - пояснила пресс-секретарь.

По ее словам, Тель-Авиву следует предпринять все необходимые меры для защиты мирного населения от насилия, улучшения гуманитарной ситуации в регионах и восстановления электро- и водоснабжения.