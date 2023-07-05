В Белом доме заявили, что поддерживают право Израиля на самооборону

Администрация США поддерживает право Израиля на самооборону и обеспечение безопасности своих граждан на фоне завершившейся спецоперации еврейского государства в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя ситуацию в регионе.

"Мы говорили об этом много раз. Мы, безусловно, поддерживаем безопасность Израиля и его право защищать свой народ от ХАМАС, "Палестинского исламского джихада" и других террористических групп. Необходимо предпринять все возможные шаги для защиты гражданского населения от насилия, необходимо принять меры для улучшения гуманитарной ситуации на местах и восстановления такой критически важной инфраструктуры для гражданского населения, как электро- и водоснабжение. Мы внимательно следим за развитием событий", - отметила пресс-секретарь.

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Отвечая на вопрос, какие действия вашингтонская администрация предпринимает в связи с данной ситуацией, она добавила:

"Израиль - это наш близкий союзник и партнер, и мы поддерживаем контакты с представителями [структур] его национальной безопасности и обороны. Мы находимся в постоянном контакте".

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что израильские военные вернутся в Дженин, если туда "вернется террор" после двухдневной контртеррористической операции. В среду израильские военные завершили вывод подразделений из лагеря палестинских беженцев в Дженине после продолжавшейся два дня спецоперации.

Израильские силы в ночь на понедельник начали масштабную операцию в Дженине и прилегающем к нему лагере палестинских беженцев. Во вторник министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что за два дня операции военные положили конец "производственной площадке терроризма" в этом палестинском городе. В предыдущий раз подразделения Армии обороны Израиля проводили масштабную операцию в Дженине 19 июня. Тогда целью рейда в городе было задержание находящихся в розыске лиц.