В США призвали отчитаться об обнаружении кокаина в Белом доме

Сенатор от Республиканской партии Том Коттон в среду, 5 июля, призвал главу Секретной службы США Кимберли Читл обнародовать данные о ходе расследования, начатого после обнаружения кокаина в Белом доме. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что Секретная служба (United States Secret Service) была основана 5 июля 1865 года. Она является одним из американских федеральных агентств и подчиняется министерству внутренней безопасности США.

Сенатор пояснил, что в прессе появилось большое количество сообщений о расследовании. Вместе с тем, в материалах СМИ не представлена информация о том, где конкретно в западном крыле был обнаружен кокаин.

По словам политика, эти сведения важны потому, что в Белом доме есть помещения, в которых высокопоставленные лица обсуждают вопросы конфиденциального характера.

На фоне этого, заметил сенатор, информация о месте обнаружения пакета с порошком должна быть обнародована как можно быстрее.