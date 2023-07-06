Байден поддержал вступление Швеции в НАТО

«Соединенные Штаты полностью поддерживают членство Швеции в НАТО. И суть проста: Швеция сделает наш альянс сильнее и будет иметь те же ценности, что и мы в НАТО. И мы с нетерпением ждем вашего членства», — сказал американский лидер шведскому политику.